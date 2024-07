Treinador do Brentford, Thomas Frank ficou positivamente impressionado com a massa humana que assistiu ao vivo ao particular da equipa inglesa diante do Benfica, no Estádio da Luz, na noite de quinta-feira.

Em declarações prestadas no final da partida aos meios de comunicação do clube da Premier League, o técnico dinamarquês elogiou a grandeza dos encarnados e destacou a assistência... num amigável.

«A Premier League é a melhor liga do mundo e às vezes não se fala sobre outros países e clubes… O Benfica é um clube enorme, acho que não percebemos realmente», começou por dizer.

«E vir a este estádio fantástico e ter mais de 40 mil adeptos num amigável... É impressionante», acrescentou.

Benfica e Brentford, recorde-se, empataram a uma bola.