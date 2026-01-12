Sem jogar desde a Eusébio Cup, em julho, devido a uma rotura completa do tendão de Aquiles esquerdo, Bruma já regressou aos treinos do Benfica.

Os encarnados partilharam imagens da sessão desta segunda-feira e mostraram o extremo de 31 anos no relvado, a participar nos exercícios com bola com os colegas de equipa.

O Benfica, diga-se, continua a preparar o Clássico frente ao FC Porto, nos quartos de final da Taça de Portugal, marcado para quarta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão.

RELACIONADOS
Clássico à porta: Benfica bate-se no ataque, FC Porto mais seguro na defesa