Benfica: Bruma está de volta aos treinos
Extremo já trabalha com a equipa
Sem jogar desde a Eusébio Cup, em julho, devido a uma rotura completa do tendão de Aquiles esquerdo, Bruma já regressou aos treinos do Benfica.
Os encarnados partilharam imagens da sessão desta segunda-feira e mostraram o extremo de 31 anos no relvado, a participar nos exercícios com bola com os colegas de equipa.
O Benfica, diga-se, continua a preparar o Clássico frente ao FC Porto, nos quartos de final da Taça de Portugal, marcado para quarta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão.
