O futebolista do Benfica, Bruma, foi operado esta segunda-feira à rotura completa do tendão de Aquiles esquerdo.

Em comunicado, o Benfica informa que a intervenção cirúrgica decorreu «com sucesso».

«O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Bruma foi submetido, esta segunda-feira, a uma intervenção cirúrgica para tratamento de rotura completa do tendão de Aquiles esquerdo. A operação, que decorreu com sucesso, foi acompanhada pelo departamento médico do SL Benfica», referem os encarnados, em comunicado.

Segue-se agora a recuperação, que no melhor cenário ainda poderá permitir a Bruma jogar a parte final da época 2025/26. Tal como o Maisfutebol noticiou, a recuperação total deve rondar os oito a nove meses.