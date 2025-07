Os primeiros exames realizados por Bruma, logo depois do jogo do Benfica contra o Fenerbahçe, realizado no sábado, detetaram uma grave lesão no tornozelo esquerdo do jogador, segundo apurou o Maisfutebol.

Ainda de acordo com o nosso jornal, o extremo português, arrisca perder praticamente toda a época, o que causou bastante preocupação interna nas últimas horas.

Sem Bruma, o Benfica vai intensificar ainda mais a busca por um novo extremo, com a possibilidade até de buscar um médio-ofensivo que também possa jogar nas alas, como era o caso de João Félix, agora a caminho dos sauditas do Al Nassr.

LEIA MAIS: Bruma sai lesionado e jogadores dedicam-lhe vitória