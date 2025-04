Uma gripe afastou Bruma do Tirsense-Benfica.

Três dias depois de ter ficado no banco no clássico com o FC Porto no Dragão (vitória das águias por 4-1), seria expectável que o avançado figurasse no onze, mas uma síndrome gripal afastou-o dos convocados para o jogo da 1.ª mão das quartas de final da Taça de Portugal.

O Tirsense-Benfica joga-se nesta quarta-feira a partir das 20h45.