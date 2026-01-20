Bruma anteviu a sétima e penúltima jornada da fase liga da Champions, contra a Juventus, e explicou a troca para o número 7. O extremo libertou o 27, que ficará disponível para Rafa Silva.

Rafa de regresso? Bruma finta

«Sempre gostei do número 7. Infelizmente, não pude ter o número 7 no início da época. Estive lesionado e, agora em janeiro, disseram-me que podia usar esse número. Foi apenas isso. Só tive de trocar, nada demais.»

Recuperação de lesão

«Foi uma lesão muito grave, agradeço a todos que me ajudaram a recuperar. Há que continuar a trabalho, estou muito feliz por regressar e poder ajudar. O mister sabe que pode contar comigo. Tivemos azar no início da época. Eu estive lesionado e o Lukebakio também se lesionou. A equipa vai melhorar e continuamos focados no nosso objetivo.»

«Treino com a equipa há duas semanas e sinto-me bem. Quero melhorar aos poucos e cabe ao mister decidir quando será boa altura para voltar a jogar.»