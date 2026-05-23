Terminada a época 2025/26, Bruma deixou nas redes sociais uma reflexão sobre um ano difícil.

O extremo do Benfica falhou grande parte da época devido a uma rotura do tendão de Aquiles, sofrida na Eusébio Cup em julho, e acabou por realizar apenas três jogos sob o comando de José Mourinho.

Confesso que não guardo grandes recordações da época 2025/26. Até começou bem, mas a grave lesão que sofri condicionou por completo o meu desempenho para o resto da temporada. Foram 8 meses de autêntico suplício, sentia vontade de entrar em campo e ajudar os meus colegas, mas o corpo não permitia», lamento o jogador de 31 anos.

Bruma mostrou-se otimista para o futuro, garantindo querer exibir-se à altura daquilo que todos esperam dele. «Felizmente, tudo isto agora é passado. Sinto-me em boa forma física, rápido e confiante. Aguardo com ansiedade o recomeço dos trabalhos para poder brindar os nossos adeptos com exibições à altura das expectativas que depositaram em mim», rematou.