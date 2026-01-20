Bruma, que surgiu na ficha de jogo no Rio Ave-Benfica com o número 27, mudou de número.

No site da Liga, na página destinada ao clube encarnado, o extremo internacional português passou a aparecer com o número 7.

Segundo o Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal (artigo 9.º do Capítulo III - equipamento dos jogadores), a numeração dos jogadores deve ser a mesma durante toda a época. «A numeração de cada jogador e em cada clube será a mesma durante toda a época, de acordo com a informação do plantel prestada pelos clubes à Liga Portugal através dos modelos iniciais de plantel A e B ou do modelo C», pode ler-se.

Acontece que Bruma, por não ter sido utilizado na presente temporada e também pelo facto de o número 7 ter ficado livre após a saída de Aktürkoglu, podia mudar de número (deste que esse não estivesse a ser utilizado), passando agora a envergar a camisola com o dorsal 7, que utilizou no passado no Sp. Braga, PSV e Real Sociedad, e deixando vago o 27 para Rafa Silva, que já prestes a regressar ao emblema encarnado.