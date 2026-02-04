Bruma está livre da rotura completa do tendão de Aquiles que sofreu em julho do ano passado. O internacional português, de 31 anos, voltou aos relvados no último jogo dos encarnados, contra o Tondela, acabado num empate a zero.

Aos 83 minutos, Bruma entrou para o lugar de Gianluca Prestianni e fez a primeira participação de jogo desta temporada. Antes disso, o último jogo realizado pelo extremo foi em junho, no Mundial de Clubes.

O Benfica mostrou nesta quarta-feira um vídeo com momentos da recuperação de Bruma, ao longo de vários meses, culminando na entrada em campo do jogador em Tondela.

Ora veja: