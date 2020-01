Pizzi foi eleito o melhor médio do mês de dezembro da Liga.



O internacional português contribuiu com dois golos e duas assistências para o registo 100 por cento vitorioso do Benfica no período em questão.



O jogador das águias recolheu 37,50 por cento das preferências dos treinadores da competição, superando o colega Chiquinho (15,97 por cento) e o «sportinguista» Bruno Fernandes (12,50 por cento).