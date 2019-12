Bruno Lage em declarações na conferência de imprensa após a vitória do Benfica sobre o Sp. Braga por 2-1 para a Taça de Portugal. Técnico dos encarnados fez um balanço de 2019, agora que a equipa encarnada fez o último jogo do ano no Estádio da Luz, onde se estreou a 6 de janeiro com o Rio Ave:

[O que mudou no último ano?]

«Tinha de ter tempo para pensar. Oportunamente terei tempo para responder, mas acho que ainda não dei por mim para perceber o que temos feito e conseguido. A minha forma de trabalhar é olhar para o que vem a seguir.

Em termos pessoais não mudou muita coisa. Mantenho-me sempe fiel às minhas ideias. A minha preocupação era se podia beber um cafezinho descansado e agora já não há hipótese.»