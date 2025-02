O Benfica tem estado no rumo das vitórias e já soma cinco jogos consecutivos a ganhar. Porém, quatro desses encontros foram vencidos pela margem mínima.

Esse facto levou o Maisfutebol a questionar Bruno Lage, na antevisão ao jogo com o Mónaco, para a Liga dos Campeões, sobre o que tem faltado para que o Benfica consiga números de golos mais expressivos e o que o técnico tem feito nos treinos para esse objetivo.

«O mais importante é criarmos oportunidades de golo. Continuar a dar motivação aos nossos jogadores e a tranquilidade necessária. Fazer para a equipa o que fizemos com o Pavlidis e as coisas vão acontecer. Não podemos adbicar é de continuar a trabalhar», resumiu o treinador das águias.

Outra das tendências do Benfica tem sido uma maior dificuldade em jogos fora em comparação com os desafios caseiros. Lage desvalorizou, em resposta a outro jornalista:

«É o futebol. Faz-me lembrar a pergunta que me fizeram antes do jogo com o Estrela Vermelha [vitória por 1-2], em que eu não tinha vitórias fora na Liga dos Campeões como treinador do Benfica. Oito jogos depois, o registo é inverso. É o futebol. O mais importante é estarmos focados para fazer um grande jogo e seguir em frente na prova», disse.

O Benfica parte para a segunda mão com a vantagem de um golo. Venceu por 1-0 no Principado. Lage está focado na sua equipa.

«Mais importante do que o Mónaco, é o tipo de Benfica que teremos. Não podemos jogar em função do resultado. A nossa determinação é fazer um grande jogo para continuarmos em prova. É o nosso objetivo. Seguir em frente, pelo prestígio do clube», terminou.

O Benfica defronta o Mónaco na segunda mão do play off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, pelas 20 horas de terça-feira. Na primeira mão, os encarnados venceram os monegascos por 1-0.