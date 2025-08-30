Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Alverca, da quarta jornada da Liga, marcado para as 18 horas de domingo:

Diz que viu Aktürkoglu feliz no Benfica há uns dias. Como olha agora para a saída para o Fenerbahçe:

«Sobre o Aktürkoglu, neste momento o ponto de situação oficial é este. Há uma proposta, quem de direito está a tratar do assunto. O que digo e repito é que o Aktürkoglu esteve sempre muito feliz no Benfica e com comportamento exemplar. Se assim não fosse, não nos teria ajudado a vencer o Fenerbahçe.»

Mexidas no mercado do Benfica

«Este mercado teve em consideração vários pontos: duas lesões graves, quer do Bah, quer do Manu Silva, mais duas, Bruma e do Nuno Félix. Tivemos de ter em consideração alguns jogadores que terminaram contrato - como foi o caso do Di María - além de jogadores em final de empréstimo que não continuaram, bem como o reforço da equipa. Tivemos em consideração estes pontos e terei todo o gosto em aprofundar a resposta quando o mercado fechar.»

Fecho de mercado não afeta a concentração dos jogadores

«Não vai afetar nem pode condicionar. Vou dar o exemplo do Aktur, tivemos a capacidade de manter toda a gente focada, os jogadores estarem alinhados para fazer pelo melhor. Estamos nesse caminho, de a equipa apresentar-se na sua melhor versão, disponível para ajudar e conquistar os três pontos.»

