O treinador do Benfica, Bruno Lage, lançou esta terça-feira o duelo da Liga dos Campeões ante o Bayern Munique, esperando um «adversário difícil» e uma «equipa competente» pela frente, que vai até ajudar o Benfica a perceber até que ponto está pronto para jogos deste nível.

«[Espero] um adversário difícil, uma equipa muito competente, mas acho que eles também estão a olhar para nós dessa maneira. Independentemente dos pontos que o Bayern tenha, ou nós os nossos, acho que vai ser um jogo interessante, competitivo e com ambas as equipas a olharem para o adversário e vendo o grau de dificuldade do mesmo», começou por dizer Bruno Lage, em conferência de imprensa, na noite desta terça-feira.

Sobre se este é o desafio mais difícil até ao momento desde que regressou ao Benfica, Bruno Lage entende os jogadores, o treinador e o clube que terá pela frente na quarta-feira, acreditando que as águias podem fazer «um bom jogo».

«Jogar também com Atlético de Madrid e Feyenoord, são jogos que, quando olhamos, vemos o adversário poderoso e com grandes nomes, mas neste momento, em função dos jogos que fiz, realmente trata-se de um adversário muito competente, uma equipa reconhecida na Europa e, claro, com grandes jogadores e o treinador. Jogadores e treinador que eu já defrontei anteriormente. Por isso, sim, trata-se de um desafio interessante e acho que vai ser um desafio até para perceber até que ponto estamos prontos para jogar a este nível. Sinto a equipa consciente do trabalho que pode fazer, estamos convictos que podemos fazer um bom jogo, isso é o mais importante para nós», referiu Lage.

Em seis visitas ao Bayern, o Benfica perdeu sempre, mas Lage não olha ao «peso da história», porque não são sempre os mesmos jogadores ao longo dos anos.

«O peso da história seria se fossem sempre as mesmas pessoas a jogar o mesmo jogo. Como são pessoas diferentes, acho que é o desafio de nós podermos vir aqui e jogar o nosso jogo. Isso é que é o mais importante. Estamos convictos do que podemos fazer perante este adversário e conquistar pontos, acho que seria muito importante para nós nesta altura», apontou.

À partida para esta jornada, iniciada esta terça-feira, o Benfica é 13.º classificado na fase de liga, com seis pontos e um saldo de 7-4 entre golos marcados e sofridos. O Bayern Munique é 23.º, com três pontos e um saldo de 10-7 em golos.

O italiano Davide Massa é o árbitro do jogo, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol, a partir das 20 horas de quarta-feira.