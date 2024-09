Bruno Lage é a escolha número 1 de Rui Costa para suceder a Roger Schmidt no comando técnico do Benfica, sabe o Maisfutebol.

Leonardo Jardim, que está atualmente sem clube, poderia ser uma possibilidade, mas é no treinador de 48 anos que recai a escolha do presidente das águias.

Um dossier que será fechado nos próximos dias. De resto, Rui Costa garantiu inclusive que no dia do regresso aos trabalhos após alguns dias de folga - o que acontecerá na próxima sexta-feira - o Benfica já terá novo treinador.

A concretizar-se a opção de Bruno Lage, trata-se de um regresso à Luz do homem que orientou a equipa principal das águias durante sensivelmente uma época e meia. Lage, que está sem clube desde que deixou o Botafogo em outubro de 2023, foi campeão nacional em 2018/19 e venceu a Supertaça na época seguinte e renovou contrato até 2024. Acabaria demitido, ainda por Luís Filipe Vieira, nas últimas semanas da temporada, sendo substituído por Nélson Veríssimo, que orientou os encarnados na final da Taça de Portugal perdida para o FC Porto.

A saída de Roger Schmidt do clube da encarnado foi acordada neste sábado depois de almoço. O treinador alemão esteve reunido no Estádio da Luz com Rui Costa e os dois concordaram que, face aos maus resultados desportivos e à forte contestação dos adeptos, que se arrastam desde a época passada, o melhor seria colocar um ponto final na ligação.

Resolvido isso, a SAD encarnada tenta agora chegar a um entendimento com os representantes de Roger Schmidt para o pagamento de uma indemnização ao técnico germânico que tem contrato válido até ao verão de 2026.

Após a reunião com Schmidt, Rui Costa seguiu para o Benfica Campus para uma conferência de imprensa convocada para as 18h30 e onde deixou elogios ao agora cessante técnico das águias. «Evidentemente que [este desenlace] é uma desilusão para toda a gente que trabalha. Para mim e para o Roger Schmidt, que é um grande homem e nunca poderei esquecer isso. Uma coisa é o treinador e entendermos profissionalmente que está na altura de mudar, outra é o homem e são as relações humanas e essa não foi minimamente beliscada.»