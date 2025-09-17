Bruno Lage deixou de ser o treinador do Benfica, mas, segundo apurou o Maisfutebol, ainda tem pela frente uma (longa) negociação para acertar a rescisão de contrato. Sobretudo por questões financeiras.

Apesar de já ter avisado que vai abrir mão da indemnização pela quebra do vínculo (até junho de 2026), Lage está decidido a receber a pronto dois valores: os prémios a que tem direito (nesta altura é apenas o prémio pela entrada na fase de liga da Champions) e também o salário do mês de setembro.

Outro ponto determinante para o acordo ser atingido passa pela equipa técnica.

Isto porque os profissionais que trabalham com o agora ex-técnico encarnado querem receber a totalidade do contrato (até junho de 2026) e também os prémios.

Na segunda passagem pelo Benfica, Bruno Lage fez 66 jogos oficiais e conquistou a Taça da Liga (2024/25) e Supertaça (2025). Acertou a saída da Luz depois da derrota 3-2 para o Qarabag, do Azerbaijão, na estreia da fase de liga da Liga dos Campeões.