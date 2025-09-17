Bruno Lage já não é o treinador do Benfica, confirmou o Maisfutebol.

O treinador acordo com Rui Costa a rescisão do contrato, por mútuo acordo. Grande parte do entendimento para a separação das partes já está acertada e os detalhes finais devem ser acertados esta quarta-feira de manhã.

Segundo foi possível saber, Bruno Lage abriu mão do salário restante, como tinha dito em conferência de imprensa que faria.

Esta mesma decisão vai ser comunicada ainda esta noite por Rui Costa em conferência de imprensa.

Nesta altura, Bruno Lage já saiu do Estádio da Luz, depois de ter reunido com Rui Costa, pelo que o presidente vai falar sozinho frente aos jornalistas.