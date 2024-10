O treinador do Benfica, Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao Atlético de Madrid (4-0), em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões:

[Sobre a diferença dos festejos no final do jogo com o Estrela Vermelha para este] «Falando do primeiro jogo: passámos dois ou três dias com toda a gente a falar do ambiente. E naquele momento, principalmente na parte final, os nossos adeptos fizeram-se ouvir e foram importantes para a equipa segurar o resultado. E depois foi aquela manifestação e agora quero confessar uma coisa: há quatro meses estava na bancada a ver um jogo de Champions, fui ver o jogo do Félix, e quando tocou o hino da Liga dos Campeões partilhei com os meus miúdos que um dia voltaria a ganhar um jogo na Champions. A euforia está cá dentro. Já disse aos jogadores que podem ter uma hora de euforia, a partir daqui começamos a recuperar e amanhã já temos treino.»