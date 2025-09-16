Lenços brancos, assobios e gritos de «demissão». Foi assim que Bruno Lage saiu do relvado da Luz, após a surpreendente derrota do Benfica frente ao Qarabag, por 3-2, na 1.ª jornada da fase de liga da Champions.

Assim que soou o apito final, muitos adeptos agitaram lenços brancos nas bancadas e gritaram «demissão».

Bruno Lage saiu na frente, em direção ao túnel, e foi muito apupado. Por sua vez, os jogadores, que seguiam o técnico, foram aplaudidos.

Depois do empate em casa frente ao Santa Clara, na passada sexta-feira, a contar para a 5.ª jornada da Liga, a contestação aumenta com esta estreia muito negativa do Benfica na LIga dos Campeões. 