Benfica
Há 1h e 20min
«Bernardo será jogador do Benfica em breve, independentemente do presidente»
Bruno Lage reage ao trunfo eleitoral de Noronha Lopes
Bernardo Silva foi introduzido na campanha para as eleições do Benfica por João Noronha Lopes, que garante ter um contrato à espera do internacional português. Confrontado com esse cenário, Bruno Lage mostrou-se convicto de que o médio do Manchester City vai regressar à Luz em breve.
«Sem querer entrar no lado político da questão, por aquilo que conheço do Bernardo e da sua motivação, em breve ele será jogador do Benfica, independentemente do presidente.»
