Bernardo Silva foi introduzido na campanha para as eleições do Benfica por João Noronha Lopes, que garante ter um contrato à espera do internacional português. Confrontado com esse cenário, Bruno Lage mostrou-se convicto de que o médio do Manchester City vai regressar à Luz em breve.

«Sem querer entrar no lado político da questão, por aquilo que conheço do Bernardo e da sua motivação, em breve ele será jogador do Benfica, independentemente do presidente.»