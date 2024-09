Bruno Lage, treinador do Benfica, analisou em conferência de imprensa a vitória sofrida sobre o Estrela Vermelha, em Belgrado, por 1-2. Lage foi questionado sobre o papel de Jan-Niklas Beste no 'seu' Benfica, pois entrou para extremo na reta final do jogo.

O treinador foi algo evasivo na resposta e quis demonstrar confiança no jogador contratado no mercado de verão.

«Beste ajudou a fechar a equipa. Não há jogadores do 'mister' Schmidt nem do 'mister' Lage, são do Benfica. Tenho de conhecer os jogadores e perceber que contributo podem dar à equipa. A partir daí vão tendo minutos», começou por afirmar.

«O Beste teve uma entrada muito boa no clube. Veio de lesão. Temos de entender uma coisa, alguns jogadores, pela cultura e pela chegada a um novo clube, as coisas não acontecem de um dia para o outro [relativamente à adaptação]. Nós e os adeptos temos de perceber que há estas situações. O jogador chega sem falar a língua, a adaptar-se a uma nova cultura. Para uns é mais fácil, para outros é mais demorado», terminou Bruno Lage.

Na mesma conferência de imprensa, Bruno Lage disse não ter informação clínica sobre Alexander Bah, lateral-direito que saiu lesionado da partida durante a primeira parte.