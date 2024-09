Declarações de Bruno Lage durante a conferência de imprensa de apresentação como novo treinador do Benfica, no Seixal, nesta quinta-feira:

«Eu quero um futebol que os adeptos gostam de ver e que viram durante largos anos. Futebol ofensivo, dinâmico, divertido, que puxe pela bancada. O meu primeiro jogo foi muito isso, foi a paixão que se viveu, dos adeptos e dos jogadores. Estávamos a perder o jogo e dessa união entre jogadores e adeptos que se deu a reconquista. Um futebol como golos e reconquistar os nosso adeptos»

«Todas as outras experiências que tive foram de aprendizagem, nesse sentido que eu levo a minha vida. Um treinador como eu que começa a treinar meninos de 11 anos pode chegar aqui. Esse vai o ser o primeiro passo, tirar partido de todos.»

«Mensagem aos adeptos? Tive oportunidade de falar com colegas vossos e fiquei com a sensação que a minha história no Benfica não podia terminar daquela maneira. Quis o destino que ao dia de hoje regressasse a esta casa. Sinto uma vontade enorme de trazer o sentimento de ser benfiquista. É quase como o sistema nervoso que nos percorre todas partes do corpo. É a chama que temos de trazer imediatamente para cá. A mensagem que quero para os adeptos é, temos de nos unir para chegar ao fim com sucesso.»

