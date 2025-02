Declarações de Bruno Lage após o Benfica-Sp. Braga desta quarta-feira (1-0), em conferência de imprensa:

[Lesões e confiança nos guarda-redes]

«Ainda não temos novidades sobre qualquer regresso e estou muito satisfeito com o que Samuel fez nestes dois jogos. No próximo jogo [Barcelona] é o Trubin a jogar.»

[Flexibilidade de Dahl]

«Muito satisfeito com os quatro reforços e o rendimento da equipa. Já tínhamos feito algo semelhante, o Álvaro a construir baixo e um homem mais aberto como era o Beste. Já fizemos jogos assim e agora fazemos com o Samuel. É muito importante termos este tipo de jogadores que conseguem fazer mais do que uma posição e entender o tentámos fazer hoje. Temos também o Fredrik que começou numa posição e acabou noutra.»

[Calendário mais favorável do que o do Barcelona]

«Eu nunca tive oportunidade de estar numa reunião da UEFA, mas é eventualmente pensar noutros espaços de tempo entre jogos. Porque nós voltámos a ter a sorte de jogar com dois dias entre os jogos e há equipas que vão jogar quatro dias entre os jogos. Isso podia ser mais interessante. Quem joga na quarta, vai ter de jogar no campeonato e jogar na terça. Porque é que não jogamos na quarta e mantemos o tempo de intervalo entre os dois jogos, mantendo o campeonato. Há equipas que vão jogar na terça, campeonato e só depois na quarta.»