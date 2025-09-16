Luís Filipe Vieira deu esta terça-feira uma curta entrevista à CNN Portugal, através da qual respondeu a Bruno Lage. O atual treinador do Benfica, recorde-se, garantiu que este foi o primeiro mercado de verão em que a palavra dele foi escutada em matéria de transferências.

O antigo presidente encarnado, que foi o principal visado pelas palavras de Bruno Lage, lembrou que se o treinador está onde está muito deve agradecer a ele, que o catapultou para a primeira linha. Pelo caminho acusou-o de mudar conforme quem está no poder.

Treinador teve sempre total autonomia para decidir mercado

«Nem sei o que ele quer dizer com isso, porque daquilo que me lembro, Bruno Lage foi treinador do Benfica numa época a correr, teve a liberdade de fazer as equipas que quis e como quis, e ninguém nunca o obstruiu de nada. Na altura, já tinha uma estrutura muito forte, na qual, na realidade, as decisões eram tomadas em ambiente coletivo. Tinha o diretor-desportivo, tinha o diretor-geral e tudo era decidido em conjunto. Bruno Lage também assinava as dispensas e as contratações. Eu era o último, assinava para validar aquilo que eles tinham escolhido.»

Mudança na postura de Bruno Lage

«Ouvi com atenção, até porque tenho algum carinho pelo Bruno Lage, porque graças a mim é que pode ser colocado na primeira linha do futebol português. Quem o foi buscar à Inglaterra fui eu. Desde muito cedo tive uma grande relação com ele, mas normalmente as pessoas mudam, sabe? Quando o poder muda, mudam também as pessoas, e deve ser o problema dele.»

Votos para Bruno Lage

«O que é importante neste momento é que ele ponha o Benfica a ganhar, que é o que todos nós pretendemos. Que a equipa comece a render, porque gastou-se cento e muitos milhões de euros, e não houve nenhum treinador, alguma vez na vida do Benfica, que tivesse a liberdade de escolher um plantel acima de 100 milhões de euros, nenhum. Bruno Lage tem a responsabilidade, já que escolheu os jogadores todos. É para ganhar, estamos todos à espera de ganhar.»