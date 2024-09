Dia 1 da segunda etapa de Bruno Lage no Benfica.

O plantel principal, ou pelo menos o que sobra dele, realiza esta sexta-feira o primeiro treino sob orientação do novo treinador, numa sessão de trabalho marcada para esta manhã.

Ora Bruno Lage já está no Seixal desde bem cedo, tendo chegado por volta das 8.30 horas e acompanhado pela respetiva equipa técnica: todos os técnicos se dirigiram para o Seixal na sua viatura, mas ao mesmo tempo, o que indica que se juntarem antes para começar o dia.

Antes de Bruno Lage, de resto, apenas o diretor geral para o futebol Lourenço Coelho tinha chegado ao Centro de Estágios do Benfica.

Pouco depois, começaram a surgir os jogadores. Beste foi o primeiro, Schjelderup veio logo a seguir, Tomás Araújo foi o terceiro. Seguiram-se Aursnes, Prestianni, Renato Sanches e Arthur Cabral.

Simão Sabrosa, que em breve deve ser anunciado como diretor da Academia, chegou mais tarde. Já Rui Costa ainda não foi visto esta manhã no Seixal.

Recorde-se que Bruno Lage foi apresentado ontem, quinta-feira, como novo treinador do Benfica, em substituição de Roger Schmidt, começando hoje, nesse sentido, a trabalhar no clube, para preparar o próximo jogo, marcado para daqui a oito dias: dia 14 de setembro, no Estádio da Luz, a partir das 20.30, frente ao Santa Clara.

Bruno Lage vai trabalhar, no entanto, com 15 ausentes: Trubin (Ucrânia), Bah (Dinamarca), Kaboré (Burquina Fasso), Otamendi (Argentina), António Silva (Portugal), Bajrami (Albânia), Leandro Barreiro (Luxemburgo), Kökcü e Aktürkoglu (Turquia), Amdouni (Suíça), Pavlidis (Grécia), Samuel Soares (Portugal Sub-21), Álvaro Carreras (Espanha Sub 21) e João Rego (Portugal Sub-20), mais Di Maria, que viajou para a Argentina para ser homenageado.

Quer isto dizer que sobram onze jogadores no Seixal. No entanto, André Gomes, Tomás Araújo Beste, Aursnes, Tiago Gouveia e Schjelderup estão lesionados. Pelo que o treinador só poderá trabalhar com cinco jogadores (mais um): Arthur Cabral, Prestianni, Rollheiser, Florentino e Renato Sanches (o «mais um» é Schjelderup que, apesar de lesionado, já treina também no relvado).