Declarações de Bruno Lage em conferência de imprensa após a vitória do Benfica ao Nacional (3-0):

[Ausência de Tomás Araújo e Carreras em Barcelona]

«Temos imensa gente para poder jogar. Uma das alterações que fizemos na segunda parte foi o Samuel [Dahl]. Tem feito um trabalho muito bom e vai ter de jogar [em Barcelona]. O mais interessante é aquilo que fizemos nos quatro jogos em termos de volume ofensivo. Nós temos de acreditar que vamos a Barcelona para vencer o jogo, criar as nossas oportunidades, discutir o resultado e seguir em frente na eliminatória.»

[António Silva]

«Todos os jogadores têm de sentir proteção e carinho dos adeptos. Temos de dar muita confiança a toda a gente. Foi assim que Pavlidis fez o que fez, a marcar golos de forma consecutiva. Sinto a equipa segura, tranquila e com uma mentalidade muito boa, muita união no balneário.»

[Samu é o numero um?]

«Trubin é que vai jogar com o Barcelona. A minha observação é do trabalho de toda a gente. Tenho olhado para o trabalho de sombra que o Samu tem feito, isso coloca o Trubin em sentido e a trabalhar. O Trubin em Barcelona fez uma exibição fantástica, aquela defesa aos 20 minutos... são três intervenções de grande nível. Quando sentimos que temos um guarda-redes jovem como o Samu, mas também temos um miúdo que está a fazer um trabalho fantástico. É olhar para o Samu e sentirmos que, se pudermos alterar, por que não deixarmos o Trubin fazer a recuperação, tirar o foco do jogo para poder recuperar para o Barcelona? Isso dá-nos a garantia de que os jogadores estão a trabalhar ao mesmo nível.»