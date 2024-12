Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa no final a derrota (1-0) em Alvalade, no dérbi com o Sporting:

«A conversa com o árbitro foi apenas, parece que há uma nova regra e eu não sabia. Ele vinha a sair e eu achava que ele devia estar parado, para o cumprimentar e seguir.»