O Benfica treinou na manhã desta segunda-feira tendo em vista o próximo encontro da Liga dos Campeões, diante do Mónaco. Trata-se da segunda mão do play off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Tomás Araújo foi talvez a grande nota de destaque por treinar no relvado apesar dos problemas físicos recentes. Não jogou diante do Santa Clara, no sábado.

O clube da Luz tem uma série de jogadores indisponíveis por lesão - a Renato Sanches e Tiago Gouveia juntaram-se recentemente Bah, Manu, Di María, Florentino e Aursnes.

Em sentido inverso, os jovens Leandro Santos, Gonçalo Oliveira, Nuno Félix, Tiago Freitas e Diogo Prioste foram chamados por Bruno Lage para o trabalho com a equipa principal.