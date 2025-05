Declarações de Bruno Lage na conferência de imprensa após a derrota na final da Taça de Portugal contra o Sporting (3-1, a.p.):

«Primeira palavra para os adeptos, apoio fantástico dos nossos adeptos. Tenho orgulho dos meus jogadores, que cumpriram à risca o plano que tínhamos delineado. São 45 mais 45 minutos, mais nove minutos e 30 segundos em que fomos a melhor equipa em campo. Criámos várias oportunidades de golo. Vi a conferência do Sr. árbitro [Luís Godinho], que disse que o mais importante é não falar do árbitro, mas tenho de lhe dizer que errou. Tem de manter o critério se mostrou amarelo ao Samu. O Hjulmand tem de ver o segundo amarelo e não foi mostrado. Há uma situação muito caricata sobre o Belotti, aos 95 minutos, que o VAR devia ter chamado o árbitro. E no lance do golo anulado é muito duvidoso. Assumir a parte da responsabilidade. Infelizmente, nos últimos jogos com o Sporting, os postes não quiseram nada connosco. Estou aqui para assumir toda a responsabilidade. Tenho um orgulho enorme nos jogadores.»

[Perde por causa da arbitragem?]

«Não, é uma análise das diversas situações. Durante 99 minutos e 30 segundos fomos a melhor equipa. Na minha opinião, o 2-0 era válido, pois o Carreras tocou primeiro na bola.»