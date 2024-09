Bruno Lage está de regresso ao comando técnico do Benfica e o momento mereceu destaque na comunicação social, sobretudo a desportiva... mas também no Canal Panda.

Ora, tudo começou na primeira passagem do treinador pela equipa principal dos encarnados, quando revelou uma história curiosa com o filho Jaime e a série «Super Wings». O Canal Panda não deixou escapar a oportunidade e decidiu promover o regresso da série, juntamente com o do técnico de 48 anos.

Veja aqui a mensagem deixada pelo Canal Panda ao regresso de Bruno Lage: