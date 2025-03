Foi na quinta-feira, no programa CNN Maisfutebol da tarde, que o comentador Nuno Farinha revelou um jantar entre Bruno Lage e Frederico Varandas em maio de 2023. Nessa altura, o presidente do Sporting olhava para o técnico como um possível sucessor para Ruben Amorim.

Um dia depois, durante a antevisão ao Benfica-Nacional, da Liga portuguesa, Bruno Lage desmente a notícia garantindo que esta é «100 por cento mentira».

«É mentira. Não sei quem lançou a notícia, mas é mentira. Não sei com que interesse é que a notícia sai neste momento, mas é 100 por cento mentira, nunca jantei com o presidente do Sporting», começou por dizer.

«Sinto é um orgulho enorme de ser treinador do Benfica e quero olhar para a parede onde passo todos os dias e elevar o número de títulos conquistados», acrescentou o técnico.

Na altura, Bruno Lage não tinha clube após ter sido despedido do Wolverhampton. Só em julho de 2023 é que voltaria ao ativo, para liderar o Botafogo durante 15 jogos.