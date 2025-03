Ángel Di María é baixa certa para a receção do Benfica ao Nacional, neste sábado. Bruno Lage deu essa novidade e adiantou que dois outros atletas estão em dúvida.

Florentino e Tomás Araújo estão a ser avaliados e poderão ser aposta, caso o treinador do Benfica arrisque a sua utilização. Di María está lesionado desde 12 de fevereiro, enquanto que Florentino não atua desde 15 de fevereiro. Tomás Araújo jogou contra o Barcelona mas saiu tocado na segunda parte.

No caso do extremo argentino, Lage acrescentou ainda que «não sabe» se este estará disponível para a deslocação a Barcelona.

O Benfica recebe o Nacional no Estádio da Luz, pelas 18 horas. As águias encontram-se em segundo lugar com 53 pontos e o Nacional soma 26 pontos, em 12.º.