Bruno Lage defendeu que a polémica gerada na conferência de imprensa de Munique não é um assunto. Após a derrota com o Bayern, recorde-se, o diretor de comunicação Ricardo Lemos disse-lhe, baixinho: «Assume a responsabilidade». Ora o treinador não viu nisso uma falta de respeito que o fragilize perante jogadores ou adeptos.

«Entendo a vossa questão, mas para mim não é assunto. Quando cheguei ao Benfica e me foram apresentadas as pessoas da estrutura, fiquei feliz por o Ricardo Lemos continua a ser o meu assessor, porque é um excelente profissional, uma pessoa dedicada e com quem me dou muito bem», começou por referir.

«O mais importante no nosso reencontro foi alinhar as nossas ideias. O Ricardo conhece-me perfeitamente, sabe como gosto de trabalhar e a partir daí deixa de ser o trabalho dele e passa a ser a minha cabeça que decide o que vou dizer, como vamos jogar, qual é o onze. Gosto de liderar pelo exemplo e isso não é um assunto para nós, porque os protagonistas são outros que não estes, os protagonistas são os jogadores e as equipas.»