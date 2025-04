Bruno Lage mostrou, durante o clássico no Dragão, quatro dedos para a bancada, pelo que foi castigado pela Conselho de Disciplina. Confrontado com essa atitude, o treinador do Benfica admitiu que não esteve bem, que foi uma reação que não conseguiu controlar e que mereceu o castigo que recebeu.

«Os meus quatro dedos... Eu disse que o jogo ia ser quentinho e foi quentinho. Dentro e fora de campo. Foi uma interação minha com a bancada, fui castigado e é um castigo justo. Espero que não se volte a repetir, mas há momentos em que não conseguimos controlar as emoções. Está aí a multa e é justa.»