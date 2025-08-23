Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória frente ao Tondela, por 3-0, na terceira jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

«Uma palavra para os nossos adeptos: fantásticos como sempre, mais de 60 mil e sempre a apoiar a equipa. Isso foi muito importante. A equipa jogou 72 horas após o jogo na Turquia, que é uma viagem muito pesada e o apoio foi fantástico desde o início. Tínhamos de ter uma entrada muito forte no jogo e acho que foi isso que fizemos. Uma primeira parte de enorme qualidade. Quando olho para o jogo e para as oportunidades, poderíamos ter alcançado outro resultado. Acho que permitimos uma grande exibição ao guarda-redes do Tondela. No entanto, o Tondela esteve muito bem organizado e quero valorizar muito a forma como obtivemos os golos. Na segunda parte, sabíamos por vários motivos, uns porque tinham feito o jogo na Turquia, e pelo desgaste enorme. Outros pela falta de ritmo competitivo, como é o caso do Obrador. Íamos sentindo a cada momento. Fomos gerindo a equipa, de modo a que se mantivesse coesa e um bloco a atacar e defender. Aquilo que nós queríamos era vencer, três pontos e começar já a preparar o jogo de quarta-feira.»

[Seis jogos, nove horas sem sofrer]

«É um trabalho coletivo, mérito total dos nossos jogadores. Interpretam muito bem a estratégia que trazemos para os jogos. Era fundamental variarmos a nossa construção. Uma vez a dois e outra vez a três. Variando também os nosso jogadores para criar essa inconstância para o adversário não ter referências individuais na construção. A estratégia de hoje era exatamente isso: procurar laterais por dentro ou fora e depois atacar a linha defensiva.»

[Inferno da Luz na quarta-feira?]

«Uma vez mais, é fundamental o apoio dos nossos adeptos. Sabíamos de antemão tudo o que tínhamos para fazer no mês de agosto. Tínhamos um troféu para conquistar, o acesso à Liga dos Campeões para garantir e o principal objetivo, que é o campeonato.»