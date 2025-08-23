Bruno Lage: «É um trabalho coletivo, mérito total dos nossos jogadores»
Treinador do Benfica analisa vitória frente ao Tondela, na terceira jornada da Liga
Treinador do Benfica analisa vitória frente ao Tondela, na terceira jornada da Liga
Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória frente ao Tondela, por 3-0, na terceira jornada da Liga:
[Análise ao jogo]
«Uma palavra para os nossos adeptos: fantásticos como sempre, mais de 60 mil e sempre a apoiar a equipa. Isso foi muito importante. A equipa jogou 72 horas após o jogo na Turquia, que é uma viagem muito pesada e o apoio foi fantástico desde o início. Tínhamos de ter uma entrada muito forte no jogo e acho que foi isso que fizemos. Uma primeira parte de enorme qualidade. Quando olho para o jogo e para as oportunidades, poderíamos ter alcançado outro resultado. Acho que permitimos uma grande exibição ao guarda-redes do Tondela. No entanto, o Tondela esteve muito bem organizado e quero valorizar muito a forma como obtivemos os golos. Na segunda parte, sabíamos por vários motivos, uns porque tinham feito o jogo na Turquia, e pelo desgaste enorme. Outros pela falta de ritmo competitivo, como é o caso do Obrador. Íamos sentindo a cada momento. Fomos gerindo a equipa, de modo a que se mantivesse coesa e um bloco a atacar e defender. Aquilo que nós queríamos era vencer, três pontos e começar já a preparar o jogo de quarta-feira.»
[Seis jogos, nove horas sem sofrer]
«É um trabalho coletivo, mérito total dos nossos jogadores. Interpretam muito bem a estratégia que trazemos para os jogos. Era fundamental variarmos a nossa construção. Uma vez a dois e outra vez a três. Variando também os nosso jogadores para criar essa inconstância para o adversário não ter referências individuais na construção. A estratégia de hoje era exatamente isso: procurar laterais por dentro ou fora e depois atacar a linha defensiva.»
[Inferno da Luz na quarta-feira?]
«Uma vez mais, é fundamental o apoio dos nossos adeptos. Sabíamos de antemão tudo o que tínhamos para fazer no mês de agosto. Tínhamos um troféu para conquistar, o acesso à Liga dos Campeões para garantir e o principal objetivo, que é o campeonato.»