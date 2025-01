A primeira questão para Bruno Lage na antevisão para o jogo com o Barcelona, nesta terça-feira, era sobre o adversário. No entanto, depois de Lage ouvir as respostas de Leandro Barreiro, momentos antes, teve de deixar elogios à postura do jogador.

«Antes de responder à questão, vou fazer uma consideração à conferência do Leandro, que foi realmente muito boa. Há aqui apontamentos dele que, ditos por um jogador, é bom de ouvir e devia ser uma premissa para muitos miúdos que um dia querem ser jogadores. Isto é um soldado que todos os treinadores querem ter numa equipa. Fica mais uma vez o elogio, dentro de campo tem estado a corresponder e fora de campo fez uma intervenção muito boa», afirmou Lage, com um sorriso nos lábios.

Leandro Barreiro tinha falado do trajeto ascendente na carreira e também sobre o bom momento que vive no clube. Marcou três golos contra o Famalicão e foi considerado o homem do jogo. Depois, dessa nota inicial, Lage abordou o jogo com o Barcelona:

«Sobre o jogo, há dois aspetos que são fundamentais: o primeiro é olhar para nós próprios, o que podemos fazer perante o nosso adversário. Perceber muito bem o momento com bola e o que fazer quando temos a bola no meio-campo defensivo, perceber muito bem o que fazer no meio-campo ofensivo, como criar problemas a uma linha defensiva que joga normalmente subida. E outro ponto também muito determinante é o apoio que temos sentido em casa, o apoio dos nossos adeptos em jogos da Liga dos Campeões tem sido muito especial», disse.

O Benfica defronta o Barcelona na terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões, pelas 20 horas, no Estádio da Luz. Uma partida que poderá acompanhar AO VIVO com o Maisfutebol.