Na qualidade de desempregado, tal como brincou o próprio, Bruno Lage esteve esta terça-feira presente na na gala Portugal Football Globes. Aos jornalistas, o ex-treinador do Benfica confessou que não tem «muita pressa» para voltar ao ativo, mesmo tendo recebido «boas propostas do estrangeiro».

«Normalmente não tenho muita pressa de voltar a treinar. Na última vez, estive algum tempo de fora e fui sempre na emoção de esperar o projeto certo e apareceu o Benfica, num momento muito bom. Fizemos 13 meses, conquistámos dois troféus e isso deixa-me muito feliz», disse ao Canal 11.

«Têm aparecido boas propostas do estrangeiro, mas tem de ser um projeto que faça sentido a nível profissional e pessoal. Os miúdos já têm 10 e 5 anos e tenho de conciliar as duas coisas», afirmou.

Sobre a gala, Bruno Lage confessou que não conseguiu falar com os jogadores da Seleção Nacional, em especial João Félix, mas que trocou algumas palavras com o novo treinador do Benfica.

«Estive com o mister José Mourinho, dei-lhe um abraço e desejei-lhe sorte», concluiu.