Ángel Di María está «pronto» para defrontar o Barcelona, assegura o treinador do Benfica. Bruno Lage não quis revelar se Di María jogará ou não de início, mas afirmou a prontidão do atleta, que já treinou nesta segunda-feira.

«Ele está sempre pronto. 90 minutos? Ainda temos mais um dia para analisar. O mais importante é que treinou, esteve com os colegas, como tiveram oportunidade de ver, vamos falar para perceber o estado dele, agora, se há algo que eu sei é que ele está pronto. Vai estar tão pronto como esteve a jogar com o Atlético, com o FC Porto, na final da Taça da Liga com o Sporting... Ele gosta de jogar estes jogos, mas temos de perceber o melhor para a equipa e o melhor para o jogo», referiu, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Barcelona.

Além da questão acerca de Di María, Bruno Lage foi ainda confrontado com as opções para os extremos, sendo que Akturkoglu jogou à direita no último jogo.

«De sete jogadores, vão sair dois. Já vimos o Di María e o Schjelderup jogar juntos. Tudo pode acontecer. O importante é, independentemente de estatutos, idade, eles estarem prontos para jogar e eu, enquanto treinador, ter a capacidade de olhar para o momento de cada um e perceber qual é o melhor onze», disse, no Benfica Campus.

«Todos estão preparados, incluindo o João Rêgo. Todos os jovens estão preparados. Todos os mais velhos estão preparados. O desafio nesta casa de preparar pessoas e isso não é apenas colocá-los lá dentro. É nós provocarmos o jogador e perceber como vou perspetivar a evolução de cada um deles. Recentemente, falei eu e o selecionador do Andreas sobre uma ou duas coisas que ele tem de melhorar», acrescentou o técnico do Benfica.

Mais uma vez, Bruno Lage deixou ainda uma mensagem interna para aqueles que não têm jogado tanto.

«Há um plano para cada um deles para evoluir, há uma forma de jogar que todos têm de entender e depois tem que haver a capacidade para eles trabalharem e quando houver uma oportunidade, corresponder. Hoje tivemos 26 jogadores em treino, todos eles com enorme qualidade. A partir do momento que têm uma oportunidade, têm de corresponder», finalizou.

O Benfica defronta o Barcelona na terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões, pelas 20 horas, no Estádio da Luz. Uma partida que poderá acompanhar AO VIVO com o Maisfutebol.