Bruno Lage explicou as razões que o levam a não apostar em Andreas Schjelderup, Gianluca Prestianni e Benjamín Rollheiser socorrendo-se do exemplo de... Leandro Barreiro. Questionado pelo Maisfutebol na antevisão ao jogo com o Sp. Braga, Lage defende as suas opções.

«Sobre os minutos, é uma questão de futuro. O que quero são exemplos como o [Leandro] Barreiro. A minha primeira decisão foi tirá-lo da equipa. Entretanto, tem aproveitado as oportunidades, um rendimento muito bom quer desde início, quer desde o banco, depois de um período de lesão. O resto são opções», disse o treinador do Benfica, no Benfica Campus.

Além disso, ainda neste âmbito da falta de minutos destes três extremos, Lage foi confrontado com as razões que o levam a fazer entrar Beste no lugar de Aktürkoğlu, quase invariavelmente, e não um dos outros jogadores mencionados. Os cruzamentos parecem ser o determinante.

«Procuramos coisas em função de determinados momentos do jogo. O Beste joga a ala, tem um bom pé esquerdo e tem cruzamento. Nós temos homens na área que precisam de ser alimentados para cruzamento. O Aktürkoğlu anda mais em zonas interiores, o Carreras por vezes também. Em funão do jogo, queremos alguém que cruze de pé esquerdo, pois Aktürkoğlu cruza de é direito. As opções surgem consoante o que os jogadores demonstram em campo. Temos um plantel largo como vocês sabem e a cada momento tomamos as melhores decisões para a equipa», justificou.

O Benfica joga com o Sp. Braga para a 17.ª jornada da Liga portuguesa neste sábado, pelas 18 horas.