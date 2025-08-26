Bruno Lage desvalorizou os gestos de irritação de Akturkoglu no final do jogo com o Tondela, referindo que o que viu foi um jogador frustrado com a exibição feita. Pelo caminho diz que a relação que tem com o jogador é muito boa, como se viu no início do treino desta terça-feira.

Bruno Lage e Akturkoglu trocram sorrisos e abraços antes do treino

«Eu tenho uma boa relação com todos os jogadores. O Akturkoglu é um jogador especial. Os nossos adeptos ainda não o conhecem como homem. Conhecem-no como adepto, não como homem. Achei piada aos jornalistas turcos, que o cumprimentaram todos, exatamente porque o conhecem bem. Meti-me com ele por causa disso e brincámos ali um bocadinho.

Sobre o que se passou no sábado, viu as imagens do Akturkoglu a entrar em campo? Então se viu... O que eu vi foi uma reação de frustração normal de um jogador que não estava feliz com o que tinha feito em campo. Para mim não é assunto. Será assunto no dia em que algum jogador não contribuir para a equipa e achar que está tudo bem. Aí vai ser assunto.»