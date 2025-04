Na antevisão à visita do Benfica a casa do V. Guimarães, Bruno Lage foi questionado sobre o noticiado interesse de os encarnados fazerem regressar Bernardo Silva e João Félix.

«Já disse mais do que uma vez que trabalhei com os dois jogadores. São simbolos do clube, mas não falo há meses com os dois. Não adianta estar a falar do que quer que seja. O que é importante para mim são os meus jogadores: é a eles que tenho de proteger, acarinhar e motivar para vencermos o Vitória. Foram estes jogadores que venceram o FC Porto e fomos nós que empatámos com o Arouca. A minha concentração absoluta está nos meus jogadores», afirmou o treinador do Benfica.

«Até lhe posso passar a conversa que tive com os meus jogadores: não penso em nenhum jogador que não seja do plantel do Benfica», acrescentou.

A seguir, perante nova insistência sobre o tema Félix e o desejo dos adeptos em verem regressar a casa os dos «filhos pródigos», Lage respondeu: «Para os adeptos também é importante os jogadores que temos: isso é o mais importante.»

O Benfica visita o Vitória de Guimarães (5.º) na noite deste sábado (20h30). As águias são vice-líderes, mas empatadas com o Sporting a 69 pontos.

