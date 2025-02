Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, em flash interview à BTV após o Benfica-Moreirense (3-2):

[Análise]

«Uma vitória muito importante. Queria dedicar esta vitória ao Manu e ao Bah, que saíram lesionados. E também aos nossos adeptos, foi isso que apelei antes do jogo e fomos Benfica. As diferenças ficaram lá fora, os adeptos apoiaram do início ao fim. Na parte final sentimos o apoio da equipa. Hoje tínhamos de dar um passo de firmeza em direção aos três pontos e firmeza no sentido de os adeptos sentirem que estamos todos juntos, sentirem a nossa união. Isso aconteceu em Turim, no Estrela da Amadora e hoje tínhamos de mostrar que somos uma família e que vamos correr pelos adeptos. É importante eles sentirem essa energia. Primeira parte positiva, com qualidade, acho que iniciámos bem e podíamos ter feito golo para fechar o jogo em 4-1. O facto de termos feito logo duas paragens na primeira parte condicionou. Ainda pensei em fazer uma alteração ao intervalo porque já sabíamos que poderia acontecer algum desgaste nos alas. Mas sentimos a equipa muito bem. Depois fizemos três alterações para manter pressão alta e fazer o golo. Ainda tivemos uma excelente oportunidade do Barreiro, sofremos o golo e foi uma aprendizagem para nós. Podíamos ter explorado o Bruma um pouco mais na profundidade, mas o que fica é a exibição e o apoio dos adeptos.»

[Golos nas bolas paradas refletem trabalho?]

«Trabalho e qualidade dos nossos jogadores. Temos bons batedores, bons cabeceadores e o nosso capitão [Otamendi] é exemplo disso. A nossa competência existe em função dos nossos jogadores. O trabalho fica mais fácil assim.»

[Lesões de Bah e Manu]

«Ainda vamos perceber qual é a gravidade. O importante é estarmos preparados para jogar de três em três dias com a qualidade que se exige.»