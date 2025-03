Na antevisão ao Benfica-Nacional da 25.ª jornada da Liga portuguesa, Bruno Lage confirmou António Silva no onze inicial dos encarnados diante dos madeirenses, mesmo após o erro fatídico que levou ao golo do Barcelona.

«Este é um Nacional um pouco diferente do Nacional que enfrentámos há um tempo atrás. É de realçar o facto de ter dobrado o número de pontos que tinha na altura. Com dinâmicas diferentes. Enaltecer cada vez mais o trabalho do seu treinador. Temos de olhar para a equipa e perceber qual é o melhor onze para jogar amanhã. Posso adiantar já que, dentro do melhor onze, o António Silva será um dos melhores para amanhã», disse.

«O que é preciso é ele estar tranquilo e continuar a jogar. Há um sítio onde ninguém falha, que é no sofá. Tenho um exemplo muito claro nisso. Falo sempre com o meu pai, que foi treinador e avançado e ele em cada jogo faz sempre três golos. No final de cada época faz sempre uns noventa golos. Aí ele está sempre tranquilo. Toda a gente falha, penalizamos sempre mais quem está na linha defensiva. Não falei com o António e sabe que vai jogar no onze inicial», acrescentou.

Rejeitando a palavra «gestão» para o desafio com os madeirenses, num momento em que se avizinham vários encontros importantes para a reta final do campeonato, Lage recordou os vários fatores que pesam nas suas escolhas.

«O momento crucial do Benfica são todos os jogos. Andamos a jogar desde setembro de três em três dias. Dependemos de nós no campeonato. O jogo é muito importante. Eu não gosto de falar em gestão, o melhor onze é baseado nos jogadores disponíveis e imensos fatores que nos obrigam a olhar para escolher. Temos quatro jogadores a fazer o Ramadão, jogadores a recuperar, há também o lado estratégico e o momento de cada jogador», enumerou.

O Benfica recebe o Nacional no Estádio da Luz, pelas 18 horas. As águias encontram-se em segundo lugar com 53 pontos e o Nacional soma 26 pontos, em 12.º.