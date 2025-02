Declarações de Bruno Lage em conferência de imprensa posterior ao Estrela da Amadora-Benfica (3-2):

[Andrea Belotti e Samuel Dahl são reforços?]

«Quando for oficial terei todo o gosto em responder. Sobre reforços, tal como o presidente [Rui Costa] disse, estávamos a preparar posições que podíamos reforçar, melhorar, para sermos ainda mais competitivos. Temos ainda o dia de amanhã para trabalhar e depois olhar para o reforço de hoje, foi dinheiro bem empregue. Tem aquilo que eu gosto para aquela posição. Tenho dois jogadores fantásticos. Deu-me um orgulho enorme ver o Florentino encher o campo na Juventus, um menino que lancei há cinco anos. E hoje foi um orgulho ver o Manu naquela posição com uma grande exibição. É isso que gostamos, ter dois jogadores competitivos e competentes para cada posição. E o treinador decidir no momento o que for melhor.»

[Resultado melhor do que a exibição?]

«Merecíamos outro resultado. Não usava o termo complicar, usava o termo colocar a jeito. No 3-1, principalmente pelo vento, são situações que acontecem. O importante é olhar para a exibição e os três pontos conquistados.»

[Porquê o Manu e porquê Akturkoglu]

«É a oportunidade. Este é o nono jogo e tivemos a oportunidade de refrescar todos os setores. Temos de ter toda a gente disponível para jogar. Vamos ter um mês terrível de calendário, em função da Liga dos Campeões. Vamos entrar num mês muito intenso.»