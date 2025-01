Bruno Lage foi evasivo quando questionado sobre o mercado, nesta sexta-feira. Confrontado com a necessidade de um novo lateral-direito com a saída oficiosa mas ainda não oficial de Issa Kaboré, Lage preferiu olhar para dentro e para as opções que tem. Nomeadamente, o jovem Leandro Santos.

«Recorrer aos jovens? Foi isso que fizemos. Já fomos ao nosso mercado. O Leandro já tinha treinado connosco inclusive já tinha jogado. Neste momento as alternativas que temos para a posição é o Bah e o Leandro», afirmou o treinador do Benfica, durante a antevisão ao Benfica-Sp. Braga deste sábado.

«Sobre o mercado é muito rápido o que tenho para dizer: O mais importante é sabermos aquilo que queremos», atirou, ainda.

Agora que o mercado de transferências está aberto, Lage foi ainda desafiado a revelar o que pediu nas suas tradicionais doze passas. Deixou uma mensagem para dentro.

«Fundamentalmente, queremos ter a determinação e ambição de fazer um bom trabalho. Quem treina um clube com a dimensão do Benfica tem de ter essa motivação diária. Quero fazer crescer a equipa para ir ao encontro daquilo que é a exigência dos nossos adeptos. O grande clube que temos de ser vem de pequenos hábitos, do treino e do jogo, sempre com o sentido crítico para evoluir e sermos melhores. É a minha exigência para com quem trabalha comigo, que apresenta um registo no dia a dia», avisou.

O Benfica, terceiro classificado, recebe o Sp. Braga (5.º) na tarde deste sábado (18h). Um encontro da 17.ª jornada da Liga para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.