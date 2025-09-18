Bruno Lage colocou mais uma condição fundamental para avançar com a rescisão de contrato com o Benfica. O Maisfutebol apurou que os encarnados já sabem que treinador não vai aceitar que seja incluída uma cláusula de confidencialidade.

Sendo assim, Lage prefere não ficar preso a qualquer sigilo comunicacional sobre o que viveu na segunda passagem pela Luz e, sobretudo, como foi feita a negociação para abrir caminho para a contratação de José Mourinho.

De recordar que o ex-treinador das águias vai abrir mão da indemnização pela quebra do vínculo (até junho de 2026), mas quer receber o mês de setembro e também o prémio pelo acesso a fase de liga da Liga dos Campeões.

Ainda segundo sabe o nosso jornal, a equipa técnica de Bruno Lage, por sua vez, espera receber a totalidade do contrato. Neste caso, são conversações distintas.