Muito focado no próximo jogo do Benfica, diante do Tirsense, e adotando o slogan de Nicolás Otamendi (Un día a la vez), Bruno Lage não quis responder a perguntas sobre o campeonato na antevisão ao duelo desta quarta-feira.

Quando um jornalista o questionou sobre a gestão de amarelos feita no último duelo com o V. Guimarães, Lage retorquiu: «Não sabe quem é o treinador do Tirsense?» Perante a nega do jornalista, Lage apresentou o seu já habitual caderno de anotações e mostrou-o aos jornalistas:

«Emanuel Simões, 45 anos. Está aqui o registo que eles fizeram na Taça de Portugal. É por isso que ando com isto. O Guimarães é passado», afirmou o técnico.

Depois, destacou dois jogadores do Tirsense: «O Jorge Silva, defesa-central, é irmão do Fábio Silva, meu jogador no Wolverhampton. Está a fazer uma grande época em Espanha, pelo Las Palmas. Jogou no Benfica, FC Porto e Lazio. O Daniel Rodrigues jogou no Sporting e na Seleção Nacional. Este jogo é uma oportunidade única para se mostrarem e valorizarem. Quero falar é do Tirsense, valorizar o que eles fizeram», disse ainda.

O Benfica recebe o Tirsense, da quarta divisão, no Estádio da Luz após uma primeira em que as águias venceram por 5-0. O encontro começa às 20h15 desta quarta-feira. Pode acompanhar o jogo AO VIVO com o Maisfutebol.