Bruno Lage recusou a proposta que tinha em mãos desde a semana passada para assumir o comando técnico do Al Ahly, do Egito, segundo apurou o Maisfutebol.

O antigo treinador do Benfica chegou a ponderar por alguns dias a forte investida egípcia, sobretudo pelas questões financeiras, mas optou por ficar agora um período parado.

Lage tem comon prioridade regressar ao futebol inglês, onde treinou o Wolverhampton, e também vê com bons olhos uma experiência em França.

Recorde-se que o treinador rescindiu com o Benfica na semana passada, tendo deixado de lado a indemnização a que tinha direito - recebeu apenas o salário de setembro e o prémio pelo acesso à fase de liga da Champions.