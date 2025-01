Bruno Lage reuniu o plantel do Benfica na última quarta-feira à tarde, na reapresentação da equipa depois das festividades de fim de ano, para discutir, entre outros assuntos relevantes, as palavras de Otamendi após a derrota para o Sporting, sabe o Maisfutebol.

Numa conversa tida como «amistosa» com o grupo, o técnico revelou que não concordou com a forma como o capitão expôs aquilo que viu do tropeço por 1-0 em Alvalade, primeiramente na flash interview e, em seguida, nas redes sociais.

Na visão de Lage, os encarnados até começaram melhor a partida frente aos leões e ainda foram superiores na segunda parte. O central argentino, por sua vez, chegou a dizer que as águias tinham «oferecido a primeira parte» ao rival.

A opinião de Otamendi, recorde-se, foi reforçada pelo compatriota Di María, também por meio das redes sociais, e, ainda segundo apurou o nosso jornal, acabou por ser subscrita internamente por outros companheiros, entre eles Bah, Kökcü e Pavlidis.

Com a derrota no dérbi, o Benfica perdeu a liderança para o próprio Sporting e desceu para a terceira posição na tabela, atrás ainda do FC Porto. Regressa a campo este sábado, na Luz, contra o Sp. Braga.