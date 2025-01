Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, após o Benfica-Sp. Braga (1-2) deste sábado, em conferência de imprensa:

[Benfica deu primeira parte de avanço ao Braga?]

«O importante na segunda parte é que fomos todos Benfica. Equipa jogou bem, tentou procurar golo com o apoio dos adeptos. Esta equipa já conseguiu virar marcadores várias vezes. Agora temos de olhar em frente e jogar contra o mesmo adversário para estar na final da Taça da Liga.»

[Adeptos assobiaram muito a equipa]

«Os adeptos estiveram a apoiar a equipa na segunda parte. Somos todos Benfica. A equipa sentiu o apoio dos adeptos.»

[O que se passou com a equipa em campo?]

«O mais importante foi o apoio dos adeptos. Senti apoio no início, na segunda parte, no final. Estamos com muita confiança para o próximo jogo. Temos de olhar para as coisas boas, pela forma como vamos jogando. Temos de concretizar as nossas oportunidades, com golos é que se conquistam pontos. É com golos que seremos campeões. Hoje não podíamos perder este jogo em função daquilo que acontece no campeonato. Não conseguimos, temos um jogo muito importante para a Taça da Liga.»

[Houve nervosismo?]

«Não vejo por aí. A equipa teve vontade em fazer bem. Você disse bem, tivemos uma grande oportunidade para fazer golo na primeira parte, o Braga concretizou. Com as alterações acrescentámos energia, procuramos espaço entrelinhas, com um homem nas costas do avançado. Hoje tínhamos a obrigação de vencer este jogo. Não senti a equipa nervosa, senti com energia.»